Авторское право предложили распространить на семена

Обязать компании раскрывать информацию о результатах своих селекционных работ в заявках на участие в научно-технических программах, защитить авторским правом селекционные достижения участников программ предложил председатель совета Национального семенного альянса Игорь Лобач на заседании Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 4 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии