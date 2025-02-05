Авторское право предложили распространить на семена

Обязать компании раскрывать информацию о результатах своих селекционных работ в заявках на участие в научно-технических программах, защитить авторским правом селекционные достижения участников программ предложил председатель совета Национального семенного альянса Игорь Лобач на заседании Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 4 февраля.