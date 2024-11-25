Удар и союзники

ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ Сегодня довольно жесткий пост. Много обсуждалось, какова будет реакция наших союзников на удар «Орешником» по Днепру, не испугаются ли они, не ухудшит ли это наши отношения с Китаем, Казахстаном, странами «глобального Юга».
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