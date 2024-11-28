Принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемник из Венесуэлы заочно осужден

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 30-летнего гражданина Боливарианской республики Венесуэла Пальму Вахари Мойзеса Урбину к 14 годам лишения свободы за то, что он принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).