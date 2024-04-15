Украинские чиновники сообщили CNN о поворотном моменте в тактике России

На Западе удары ВС России по энергоресурсам Украины назвали новой переломной тактикой русских.На Западе обратили внимание на смену тактики русской армии, связав это с разрушительными ударами ВС России по энергетической инфраструктуре.
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