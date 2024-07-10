Власти Геленджика ввели ограничения на подачу воды из-за жары и засухи

Власти Геленджика ввели ограничения на подачу воды из-за аномальной жары и засухи. Это решение было принято после того, как стало известно, что около 30% скважин Дивноморского водозабора не работают из-за засухи.
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