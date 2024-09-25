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А не находится ли сын Оренбургского губернатора в заложниках в США?

А не находится ли сын Оренбургского губернатора в заложниках в США?

Как то меня спросили друзья, "ты думаешь, что американцы могли узнать у нас эту информацию? Она же наверное секретная!" На что я ответил, что вы не в курсе что ли, что у трети чиновников за границей дети, жены, родственники.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Просто папашке нужно набраться смелости и уйти в отставку. Только кто ж откажется от хлебного места, если только ФСБ.
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4 час.
ВераВерная
В Петербурге Беглов на выборах тоже прошел на второй срок, хотя никакой поддержки от граждан не было категорически.
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3 час.
Людмила Свириденко
Автор, Вы правы целиком и полностью, но тогда нужно и Лаврова с Песковым убирать. Кто же на это пойдет? Поэтому, все останутся на своих местах.
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1 час.

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