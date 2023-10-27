Замглавы Минобороны Британии Хиппи: Лондон извлек уроки из конфликта на Украине

Замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи выступил с комментарием по поводу парламентского запроса депутата Джона Спеллара, связанного с военными уроками, которые Лондон сумеет получить в связи с конфликтом, развернувшемся на территории Украины.