Замглавы Минобороны Британии Хиппи: Лондон извлек уроки из конфликта на Украине

Замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи выступил с комментарием по поводу парламентского запроса депутата Джона Спеллара, связанного с военными уроками, которые Лондон сумеет получить в связи с конфликтом, развернувшемся на территории Украины.
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