Пропавшего грибника разыскивают в Приморье

В Уссурийске разыскивают пропавшего мужчину. 70-летний Анатолий Максимчук отправился в лес за грибами и исчез, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "ПримПоиск".
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