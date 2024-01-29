В МО РФ сообщили о подготовке к сдаче двух новых корпусов в 48-м ЦНИИ

Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил министру обороны Сергею Шойгу о подготовке к сдаче двух новых зданий научно-исследовательского кластера 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ).
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