Умение делегировать рабочие задачи спасет от плохого отпуска

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru Исполнительный директор исследовательской компании Happy Job Лилия Жигулева рассказала, что многие сотрудники даже во время отпуска продолжают следить за рабочей перепиской и сообщениями в чатах, что мешает полноценному восстановлению.
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