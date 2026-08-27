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Умение делегировать рабочие задачи спасет от плохого отпуска

Умение делегировать рабочие задачи спасет от плохого отпуска

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru Исполнительный директор исследовательской компании Happy Job Лилия Жигулева рассказала, что многие сотрудники даже во время отпуска продолжают следить за рабочей перепиской и сообщениями в чатах, что мешает полноценному восстановлению.

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