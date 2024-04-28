Сунак: Британия будет оказывать Украине военную поддержку до 2030 года. Позицию Британии озвучил Сунак Киевский режим остается на плаву исключительно благодаря поддержке, которую оказывает коалиция западных стран.
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