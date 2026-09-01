Эксперт Миненко: бесплатная доставка за час уходит в прошлое

Еще пару лет назад «доставка завтра» была стандартом. Маркетплейсы боролись за эту возможность, позволявшую сохранять высокие позиции на рынке.
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