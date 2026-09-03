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Ивановские новости

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Отечественные производители заместили зарубежные препараты семаглутида и тирзепатида

Отечественные производители заместили зарубежные препараты семаглутида и тирзепатида

Выручка эндокринологического подразделения «Промомеда» за девять месяцев 2025 года выросла на 157% и достигла 8 млрд руб.

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