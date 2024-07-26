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  • Alex Nемо
    Автор вовсе не хитрит. Он отрабатывает проплаченную тему в защиту мигрантов. Или вы не заметили что он привёл данны...Некоторым мигрант...
  • Семен Демин
    Что ж, если не понимают слов, то надо учить дубиной.ВСУ несут потери ...
  • Юрий анин
    ВСУ несут потери ...

Треть украинцев готова отдать страну России — кто эти люди?

Треть украинцев готова отдать страну России — кто эти люди?

Число нежелающих воевать за неньку растет с каждым месяцем Доля граждан Украины, готовых отказаться от территорий ради окончания конфликта, за последний год (с мая 2023 года) выросла в три раза — с 10 до 32%.

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