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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки сборной США выбрали легенд Дрим-тим, которые соответствуют их манере игры

Форвард «Санз» Кевин Дюрэнт считает, что более всего в знаменитой команде 1992 года ему по стилю близок Майкл Джордан.

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