Истории Победы: Рассказ о трёх ранениях

В честь Дня Победы на сайте «ТОП Тверь» открыли новую праздничную рубрику – «Истории Победы». До 9 мая в ней будут рассказывать читателям интересные и уникальные истории жителей Тверской области, которые так или иначе связаны с Великой Отечественной войной.