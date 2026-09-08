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Регионы России

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Великобритания выделит 100 млн фунтов на поддержку ПВО Украины

Великобритания выделит 100 млн фунтов на поддержку ПВО Украины

Великобритания выделит 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 135 миллионов долларов) для поддержки противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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