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Бывший главный кадровик Минобороны РФ приговорен к 12 годам колонии

Бывший главный кадровик Минобороны РФ приговорен к 12 годам колонии

Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант запаса Юрий Кузнецов приговорен военным судом к 12 годам отбывания в колонии за получение взятки в 80 миллионов, 9 сентября сообщает ТАСС.

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