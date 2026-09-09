Бывший главный кадровик Минобороны РФ приговорен к 12 годам колонии

Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант запаса Юрий Кузнецов приговорен военным судом к 12 годам отбывания в колонии за получение взятки в 80 миллионов, 9 сентября сообщает ТАСС.
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