Андрей Турчак: необходимо оперативно выполнять поручения президента

Фракция "Единой России" в Госдуме единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совфеда РФ Андрей Турчак.
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