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В Алтайском крае фиктивную жену пропавшего бойца СВО лишили права на соцвыплаты

В Алтайском крае фиктивную жену пропавшего бойца СВО лишили права на соцвыплаты

Ответчица сообщила в суде, что после отъезда военнослужащего не поддерживала с ним отношения В Алтайском крае суд признал недействительным брак участника СВО, пропавшего без вести, и лишил его фиктивную супругу права на меры социальной поддержки.

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