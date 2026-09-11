В Алтайском крае фиктивную жену пропавшего бойца СВО лишили права на соцвыплаты

Ответчица сообщила в суде, что после отъезда военнослужащего не поддерживала с ним отношения В Алтайском крае суд признал недействительным брак участника СВО, пропавшего без вести, и лишил его фиктивную супругу права на меры социальной поддержки.
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