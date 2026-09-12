Игорь Балынин: отпуска выгоднее оформлять отцам с более высокой зарплатой

В России может быть выгоднее оформить отпуск по уходу за ребёнком на отца, если за последние два года его зарплата была выше, считает Игорь Балынин из Финансового университета при правительстве РФ.
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