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Царьград

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Игорь Балынин: отпуска выгоднее оформлять отцам с более высокой зарплатой

Игорь Балынин: отпуска выгоднее оформлять отцам с более высокой зарплатой

В России может быть выгоднее оформить отпуск по уходу за ребёнком на отца, если за последние два года его зарплата была выше, считает Игорь Балынин из Финансового университета при правительстве РФ.

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