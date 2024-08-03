Рязанцы собирают подписи за сохранение артезианских скважин на Касимовском шоссе

Люди обращаются с соответствующими требованиями к высшим органам власти РФ. В рамках своей инициативы они заявляют о необходимости остановить преобразование рекреационных зон в территории общественно-жилой застройки.
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