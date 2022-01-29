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В сборную Польши не назначат Шевченко из-за его дружбы с Абрамовичем (Przeglad Sportowy)

Бывший тренер «Дженоа» и сборной Украины Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши. Президент местной федерации футбола Цезарий Кулеша очень хотел назначить украинца.

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