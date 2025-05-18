Заблудившегося мотоциклиста с травмой ноги нашли в горах Алматинской области

В Каскеленском ущелье спасли мотоциклиста, потерявшего ориентир, сообщают в МЧС РК. Сотрудники Республиканского оперативно‑спасательного отряда МЧС нашли и эвакуировали жителя Алматы, который застрял в горах Алматинской области после неудачной поездки на мотоцикле.