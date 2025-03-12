Начало всего: как новый телескоп будет искать причины Большого взрыва

SPHEREx — это вольное сокращение слов Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer, что можно перевести как «Спектрофотометр для изучения истории Вселенной, эпохи реионизации и исследования льдов».
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