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Пискарёв: Китаю рассказали о подрывной работе зарубежных организаций против КНР

Пискарёв: Китаю рассказали о подрывной работе зарубежных организаций против КНР

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарёв заявил, что китайской стороне давно были переданы материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая.

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