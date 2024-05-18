Пискарёв: Китаю рассказали о подрывной работе зарубежных организаций против КНР

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарёв заявил, что китайской стороне давно были переданы материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая.
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