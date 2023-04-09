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Басурин: посол Пристайко, назвавший «ужасающими» потери ВСУ, подтвердил, что задача Киева — воевать до последнего украинца

Басурин: посол Пристайко, назвавший «ужасающими» потери ВСУ, подтвердил, что задача Киева — воевать до последнего украинца

Киевский посол в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко, назвавший «ужасающими» потери Вооруженных сил Украины, подтвердил то, что задача властей бывшей советской республики заключается в том, чтобы воевать до последнего украинца.

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