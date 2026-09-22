Паника в Вашингтоне и Тель-Авиве: последствия установления йеменского контроля над Баб-эль-Мандебом

Установление вооружёнными силами Йемена контроля над всем западным побережьем страны и изгнание саудовских войск из Мохи и островов вблизи пролива Баб-эль-Мандеб подтвердили волю йеменского народа и его решимость в освобождении своей земли и восстановлении суверенитета.
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