БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 626 подписчиков

Паника в Вашингтоне и Тель-Авиве: последствия установления йеменского контроля над Баб-эль-Мандебом

Паника в Вашингтоне и Тель-Авиве: последствия установления йеменского контроля над Баб-эль-Мандебом

Установление вооружёнными силами Йемена контроля над всем западным побережьем страны и изгнание саудовских войск из Мохи и островов вблизи пролива Баб-эль-Мандеб подтвердили волю йеменского народа и его решимость в освобождении своей земли и восстановлении суверенитета.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя