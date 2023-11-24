Из-за сильной засухи в Испании вводятся ограничения на воду

Власти Каталонии ввели предварительное чрезвычайное положение в регионе, по которому потребление воды ограничивается до 210 литров в день на человека, сообщила во вторник газета Periodico со ссылкой на местные власти.
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