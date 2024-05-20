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Французский политик Бурланж предложил разрешить ВСУ наносить удары по РФ

Французский политик Бурланж предложил разрешить ВСУ наносить удары по РФ

Франции нужно позволить бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать российские территории. С таким заявлением выступил руководитель комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланж.

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