Французский политик Бурланж предложил разрешить ВСУ наносить удары по РФ

Франции нужно позволить бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать российские территории. С таким заявлением выступил руководитель комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланж.
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