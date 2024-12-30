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Кожевников о матчах «Ак Барса» и минского «Динамо»: «Шипачев посадил казанских бегунков в лужу – 8:2. Вот что такое хоккей! Обидно, что в Казани с ним так расстались»

«Ценю в хоккее не беготню и толкотню, а ум и хитринку. Поэтому с большим интересом следил за двухматчевой серией «Ак Барса» и минского «Динамо».

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