Сила в правде
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Сила в правде

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Умное здание и управление оборудованием жилого комплекса

Умное здание и управление оборудованием жилого комплекса

Единый контур тепла, воздуха, света и воды превращает квартал из набора щитов в управляемый дом. Диспетчер видит узлы заранее, жители меньше ждут аварии, служба дома работает по фактам, а не по ночным выездам и жалобам.

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