Прогноз Гиперборея: почему переговоры России и США обречены Андрей Гиперборей, одесский провидец, проживающий в Эквадоре с 2004 года,… Перемирия не будет: провидец назвал ноябрь 2025 года датой окончания СВО .
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