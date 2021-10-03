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Каменских в крошечном купальнике искусила Потапа на пляже: "Как позируют девушки и как позируют мужчины"

Каменских в крошечном купальнике искусила Потапа на пляже: "Как позируют девушки и как позируют мужчины"

Известная певица Настя Каменских поделилась ярким кадром из отдыха с Потапом на пляже  Жизнь Потапа и Насти под постоянным вниманием поклонников, поскольку сама артистка выкладывает множество кадров Инстаграм и показывает свою жизнь на камеру дома.

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