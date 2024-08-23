Мужчинам рассказали о неочевидных признаках проблем с фертильностью

Усталость без причины в совокупности со снижением либидо могут свидетельствовать о снижении фертильности у мужчин, рассказал доктор медицинских наук, профессор, уролог и андролог Европейского медицинского центра (EMC) Бадри Гвасалия.
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