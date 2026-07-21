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Царьград

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Русские «Герани» вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области

Русские «Герани» вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области

Министерство обороны России сообщило об ударах по критической инфраструктуре противника.Беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер» нанесли точечный удар по газоперерабатывающей установке в населенном пункте Ефремовка Харьковской области.

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