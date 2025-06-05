В 2028 году сегмент DePIN может достичь $3,5 трлн

Всемирный экономический форум (ВЭФ) прогнозирует стремительный рост сегмента децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN), который благодаря развитию блокчейна и искусственного интеллекта может достичь $3,5 трлн уже в ближайшие три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии