В 2028 году сегмент DePIN может достичь $3,5 трлн

Всемирный экономический форум (ВЭФ) прогнозирует стремительный рост сегмента децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN), который благодаря развитию блокчейна и искусственного интеллекта может достичь $3,5 трлн уже в ближайшие три года.