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Скалони о Месси против Нидерландов: «Показал, что он лучший футболист всех времен»

Скалони о Месси против Нидерландов: «Показал, что он лучший футболист всех времен»

Лионель Скалони оценил победу Аргентины над Нидерландами (2:2, 4:3 пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022. «Матч получился жарким, но это же четвертьфинал.

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