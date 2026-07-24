Мошенниклар, Казанда яшәүче хатын-кызга бушлай УЗИ ясатырга тәкъдим итеп, акчасын урлаган

Мошенниклар Казанда яшәүче хатын-кызга йөрәгенә бушлай УЗИ ясатырга тәкъдим итеп акчасын урлаган. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы Киберҗинаятьләргә каршы көрәш идарәсенең аеруча мөһим эшләр буенча оперуполномоченные Рәдис Йосыпов «Татар-информ» агентлыгына шулай дип белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии