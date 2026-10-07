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Папуашвили: Грузия, следуя советам Брюсселя, стала бы государством на бумаге

Папуашвили: Грузия, следуя советам Брюсселя, стала бы государством на бумаге

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если бы республика прислушивалась к рекомендациям Брюсселя, она бы пошла на эскалацию с Россией и превратилась бы в государство лишь на бумаге.

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