Папуашвили: Грузия, следуя советам Брюсселя, стала бы государством на бумаге

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если бы республика прислушивалась к рекомендациям Брюсселя, она бы пошла на эскалацию с Россией и превратилась бы в государство лишь на бумаге.
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