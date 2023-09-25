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Игнас Браздейкис: «Не мог отказать «Олимпиакосу». Надеюсь, в Каунасе поймут»

Легкий форвард Игнас Браздейкис рассказал, что ему эмоционально далось решение о переходе из «Жальгириса» в «Олимпиакос».

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