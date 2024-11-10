Политика как он...
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Политика как она есть

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В России узнали о срочной зачистке документации по военным расходам на Украине

В России узнали о срочной зачистке документации по военным расходам на Украине

В окружении Владимира Зеленского началась срочная зачистка документации по военным расходам. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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