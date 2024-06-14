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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о назначении сына в «Родину»: «Он выполнит стоящие перед ним задачи. У него достаточно большой опыт для успешной работы» 

«Поздравляю сына с тем, что его назначили на должность главного тренера «Родины». Я уверен, что он будет успешно работать.

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