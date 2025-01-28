Актриса показала фигуру в купальнике в 53 года

Английская актриса Тэмзин Аутуэйт показала, как выглядела ее фигура в купальнике в 53 года. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).