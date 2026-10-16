В субботу и воскресенье, а также утром в понедельник, 19 октября, в краевой столице ливни, грозы, град, сильный ветер – порывы до 25 метров в секунду.
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