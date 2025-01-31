Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Какая наглая ложь,  нацисты пытаются переписать историю.Позор Германии, раз у нее такие лидеры.Полизал, так поли...
  • Регина Толстоброва
    КНа переговорах вы...
  • Регина Толстоброва
    какие договоренности с фашистами?? да и европе плевать на  т о, как будет выглядеть  Украина. Они сами ничуть не лучш...На переговорах вы...

Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

Здравствуйте, уважаемые читатели. Я наверное никого не удивлю если скажу последние несколько месяцев в нашей стране произошло сразу несколько крупных скандалов с массовой раздачей квартир так называемым новым "россиянам".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх