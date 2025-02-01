Новоаннинцев приглашают на мероприятия, посвященные дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которые состоятся 2 февраля в ДК «Победа».
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Новоаннинцев приглашают на мероприятия, посвященные дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которые состоятся 2 февраля в ДК «Победа».