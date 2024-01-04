«Реал» не проигрывает дома 19 матчей подряд – повторение рекорда клуба при Анчелотти

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«Реал» обыграл на своем поле «Мальорку» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги. Мадридцы продлили домашнюю беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей (16 побед, 3 ничьих), повторив рекорд клуба при главном тренере Карло Анчелотти.