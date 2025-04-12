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Донецкая группа новостей

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Чтобы спасти кота, толпа людей более часа стояла под окнами высотки с покрывалом — он вышел через окно и не смог залезть обратно

Чтобы спасти кота, толпа людей более часа стояла под окнами высотки с покрывалом — он вышел через окно и не смог залезть обратно

Чтобы спасти кота, толпа людей более часа стояла под окнами высотки с покрывалом — он вышел через окно и не смог залезть обратно Кота увидели на карнизе 21 этажа дома в Светлом микрорайоне Екатеринбурга — животное ходило туда-сюда по карнизу и не могло зайти обратно в квартиру.

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