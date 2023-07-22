ВСУ ударили по жителям Белгородской области кассетными боеприпасами: Киев снова нарушил обещание

Раз есть у России кассетные снаряды, нужно их использовать и утюжить хохлов по-полной.

Ч

ЧилиИвано

Такое впечатление, что по всей России слышно, как боятся маловеры в кремле, дрожа решают как и что полетит, видимо ещё не полностью элита готова воевать. Даже до кремля долетало, а что значат белгородские деревни? Страху потерять, что имеют, гораздо больше.