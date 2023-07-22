Речь идет о Щетиновке, Илек-Паньковке, Новопетровке, Графовке, Смородино, Вязовое, Новой Таволжанке, Тишанка и других населенных пунктах.
ВСУ ударили по жителям Белгородской области кассетными боеприпасами: Киев снова нарушил обещание
Комментарии
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ТВ
Татьяна Владимировна
Раз есть у России кассетные снаряды, нужно их использовать и утюжить хохлов по-полной.
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12 час.
Ч
ЧилиИвано
Такое впечатление, что по всей России слышно, как боятся маловеры в кремле, дрожа решают как и что полетит, видимо ещё не полностью элита готова воевать. Даже до кремля долетало, а что значат белгородские деревни? Страху потерять, что имеют, гораздо больше.
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9 час.
Ирина Ирина
А нельзя о отследить место их хранения и жахнуть, уничтожить эти боеприпасы кассетные?
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9 час.
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